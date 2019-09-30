Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kU5M0pvDNt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019