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Dünya

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 30.09.2019
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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