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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Zap bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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