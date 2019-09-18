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Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Kapatılan Samanyolu Televizyonu'nda yapımcı olarak çalıştıkları dönemde örgüt lehine yayın yaptıkları ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Orhan Onur Gemici,Cankut Taşdan   | 18.09.2019
Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Samanyolu Televizyonu çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Samanyolu Televizyonu Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.

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