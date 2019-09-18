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Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 18.09.2019
Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Ankara

Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili olacak.


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