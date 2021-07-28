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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 28.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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