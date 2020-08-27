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Dünya

Irak yönetimi: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor

Irak hükümeti, ülke yasalarının İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi yasakladığını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 27.08.2020
Irak yönetimi: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor

Bağdat

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail’in Irak’ta büyükelçilik açacağı yönündeki iddialara ilişkin Talal, “Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Talal, başka ülkelerin (BAE) İsrail ile normalleşme adımlarının o ülkelerin içişleri olduğunu kaydederek, Irak’ın bu duruma müdahil olmayacağını söyledi.

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