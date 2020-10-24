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Dünya, Sudan

İran, Sudan’ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı

İran, ABD aracılığıyla İsrail ile ilişkilerini normalleştirme anlaşmasına varan Sudan yönetimini ABD'ye "fidye" ödeyerek, Filistin'e karşı işlenen suçlara gözlerini kapatmakla suçladı.

Ahmet Dursun   | 24.10.2020
İran, Sudan’ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sudan’ın ABD ara buluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasını kınadı.

Sudan'ın ABD'ye 335 milyon dolar ödemesinin ardından Washington'un "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, "Yeterli fidyeyi ödeyin ve Filistinlilere karşı işlenen suçlara gözlerinizi kapatın, böylece sözde terörizm kara listesinden çıkarılacaksınız. Açıkçası liste ABD'nin terörizme karşı mücadelesi kadar sahte. Utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ile İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.


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