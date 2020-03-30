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Dünya, Koronavirüs

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Irak’ta Kovid-19 nedeniyle vaka sayısı 630'a yükseldi.

Haydar Karaalp   | 30.03.2020
Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.

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