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Dünya, Koronavirüs

Irak koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirdiği kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 20.04.2020
Irak koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor Fotoğraf: Yunus Keleş /AA

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak'ta hükümete bağlı Kriz Hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi. 

Açıklamada, eğitim kurumları, ibadethaneler, kahvehaneler, spor sahaları, alışveriş merkezleri, düğün salonlarının kapalı kalmaya devam edeceği ve her türlü toplu oturumların ile cenaze taziyelerinin de yasak kapsamı içinde olduğu kaydedildi.

Ülkede 4 kişiden fazla insan taşıyan toplu taşıma araçlarının çalışmasına getirilen yasağın sürdüğü belirtilen açıklamada, taksilerin ve günün belli saatlerinde 3 tondan yüksek mal taşımacılığı yapan araçların da çalışmasına izin verileceği ifade edildi. 

Akşam 19.00 ile sabah saat 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ramazan ayında uygulanacak sokağa çıkma yasağının da hafifletildiği belirtilen açıklamada, yerel saatle akşam 19.00 ile sabah saat 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan, vilayetlerdeki salgın durumuna göre, valilerin farklı kararlar alma yetkilerinin olduğu aktarıldı.

Irak'ta Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs vaka sayısının 1539'a ulaştığını, 82 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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