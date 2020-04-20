Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.
New York
Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ''Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.'' ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.