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Dünya

Irak Başbakanı, ABD Büyükelçiliğinin hedef alınmasını "terörist eylem" olarak nitelendirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen roketli saldırıyı "terörist eylem" olarak niteledi ve faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi talimatını verdi.

Haydar Karaalp  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Irak Başbakanı, ABD Büyükelçiliğinin hedef alınmasını "terörist eylem" olarak nitelendirdi

Bağdat

Başkent Bağdat'taki "Yeşil Bölge"de bulunan ABD Büyükelçiliğinin, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındığı iddia edilerek söz konusu saldırıya ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İddialar üzerine Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakanı Sudani adına Askeri Sözcü General Yahya Resul, yazılı açıklama yaptı.

Sudani'nin ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için güvenlik amirlerine ve sorumlu birimlere talimat verdiğini kaydeden Resul, Irak Başbakanı'nın şu ifadelerini aktardı:

"Diplomatik misyonların hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamaz ve bu utanç verici eylemlerin ardındaki iddialar ne olursa olsun, hiçbir koşulda haklı gösterilemez ve kabul edilemez. Bu suçu işleyenler, Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef alıyor. Bu kanun dışı gruplar hiçbir şekilde Irak halkının iradesini ve Irak hükümetinin resmi milli tutumunu ve kararını temsil etmiyor. Irak'ın istikrarına ve iç güvenliğine karşı eylemlerde bulunmak ve kanun gücü ve uluslararası anlaşmalar ve normlara göre korunan güvenli yerlerin hedef alınması terörist eylemlerdir."

Açıklamada ayrıca Irak'taki yabancı misyon temsilciliklerinin korunmaya devam edileceği ifade edildi.

Irak'taki İran destekli bazı Şii milis grupların yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin batısında yer alan ABD askeri üssü Ayn el-Esed'e füze saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

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