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Dünya

Biden'ın Obama'ya 'tekrar başkan adayı olacağını' söylediği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya başkanlık için tekrar aday olacağını söylediği öne sürüldü.

Dildar Baykan Atalay   | 19.04.2022
Biden'ın Obama'ya 'tekrar başkan adayı olacağını' söylediği iddia edildi

Washington

The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Obama'ya 2024 başkanlık seçimleri hakkındaki planlarından bahsetti.

Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran kaynaklar, "Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.

Obama, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve Biden ile öğle yemeği yemişti.

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