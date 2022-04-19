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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: ABD Ukrayna'ya uçak parçaları, başka ülkeler de uçak verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD'nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 19.04.2022
Pentagon: ABD Ukrayna'ya uçak parçaları, başka ülkeler de uçak verdi

Washington

Günlük basın toplantısında Kirby, Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vermeye devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın daha fazla ve gelişmiş silah talebine ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, "Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var. Bu tesadüf değil. Bu, onların bildiği uçak tiplerinden tedarik edebildikleri içindir." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerin Ukrayna'ya ek uçak verip vermediğine yönelik soruya ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar onlara ek platformlar sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Ayrıca sınırlı platform ve yedek parça da aldılar. Burada platformdan kastım uçak. Yani daha fazla uçak aldılar ve bu daha fazla uçağı havada tutmak için yedek parça aldılar."

Kirby, ABD'nin uçak vermediğini ancak uçak yedek parçaları tedarik ettiğini söyledi.


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