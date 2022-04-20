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Dünya

Çin, 'ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini' açıkladı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, "ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini" belirtti.

Nuri Aydın   | 20.04.2022
Çin, 'ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini' açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Le, Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Ivanovich Denisov ile iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelere dair görüşme yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rehberliğinde Çin ve Rusya'nın yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimini sürdürdüklerini vurgulayan Le, bu iş birliğini çeşitli alanlarda derinleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Le, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Uluslararası siyaset nasıl değişirse değişsin, Çin, kazan-kazan iş birliği ve insanlığın geleceği için Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumaya, yeni bir uluslararası ilişkiler ve ortak bir toplumun inşasını teşvik etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Denisov da Rusya'nın her zaman Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini diplomatik önceliği olarak gördüğünü, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak için iki devlet başkanının belirlediği yönde kapsamlı stratejik koordinasyonu ve çok yönlü pratik iş birliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Taraflar; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS grubunu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde Çin-Rusya iş birliğinin derinleştirilmesinin yanı sıra Ukrayna'daki durum ve diğer uluslararası, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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