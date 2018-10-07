Endonezya’da depremin yıkıcı olduğu bölgede yaşayanlar, "kıyametin koptuğunu" zannetti. Görgü tanıkları, deprem anında yerin dalga gibi haraket ettiğini ve her şeyi yutmaya başladığını anlattı.

Fotoğraf: AA / Mahmut Atanur

PALU - MAHMUT ATANUR

Endonezya’da depremin yıkıcı olduğu bölgede yaşayan halk, yaşadıkları anları "İnsanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Kıyametin koptuğunu düşündük." sözleriyle anlattı.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül’de meydana gelen depremde, tahribatın büyük olduğu Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinde bin 750’ye yakın ev yıkıma uğrarken, bölgedeki halk yaşadıkları korku dolu anların "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Balaroa’da hala enkaz altında olanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin çöküşüne tanıklık eden 43 yaşındaki Ömer Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Deprem çok şiddetliydi. İlk anda çok kötü sallandık. Haraket etmek zordu. Evdeki eşyalar sallanmaya ve düşmeye başladı.’’ dedi.

Deprem anında eşi ve 3 çocuğuyla kendilerini dışarıya zor attıklarını söyleyen Ömer, ‘’Evimin önüne çıktıktan kısa süre sonra hemen aşağıda bulunan evlerin toplu halde haraket etmeye başladığını gördüm. Evler çökerken bir yandan birbirlerine çarpıyor ve üst üste geçiyordu. Yollar çökerek çatlamaya başladı. İnsanlar çığlık atıyordu.’’ diye konuştu.

"Toprak sanki her şeyi yutuyordu’’

Yerin dalga gibi haraket ettiğini belirten Ömer yaşadıklarını şöyle aktardı:

‘’Çökme esnasında insanlar kaçışmaya çalışıyordu. O anda gördüğüm bir kişi evinin toprak altına çöküşü sırasında yukarı tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamadı eviyle birlikte toprağın içine gömüldü. Evler haraket ediyordu bazı insanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Elektrik tellerinden de kıvılcımlar çıkıyordu. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Toprak sanki her şeyi yutuyordu. Kıyametin koptuğunu düşündük.’’

Çöken evlerin içinde yaşayan 10 arkadaşından da haber alamadığını anlatan Ömer, insanların toplandığı bazı yerlere baktığını ve telefonlarını aradığını ancak hiçbir şekilde onlara ulaşamadığını ifade etti.

Ömer, "Deprem öncesi akşam namazına yakındı. Abdest aldım. Ancak küçük çocuğum ağlıyordu. Onunla ilgilenirken kucağıma aldığım anda deprem başladı. Şu an yıkıntıların içinde olan camiye gidecektim. Gitseydim ne olurdu bilmiyorum ancak sanki kızım bir şey hissetmiş gibi bana engel oldu.’’ şeklinde konuştu.

Balaroa’da toplu yıkımın yaşandığı yerlere tanıklık eden 69 yaşındaki Arbain Sabri de deprem olduğunda insanların canlarını kurtarmaya çalıştığını ve evlerin bir anda yerin içine geçmeye başladığını kaydetti.

Bir kişinin çöken evlerin çatılarından atlayarak çökmeye başlayan alandan kurtulduğunu gördüğünü aktaran Arbain, gördüğü diğer bir kişinin ise evinin kapısının önüne çıktığında çoktan çöküntü içinde olduğunu ve yukarı tırmanmaya çalışsa da yıkıntı içinde kaldığını dile getirdi.

Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremde yaklaşık 66 bin ev zarar görürken, Palu’da Balaroa, Petobo ve Jono oge bölgelerinde toplu halde büyük yıkımlar oluştu.

Öte yandan uzmanlar, Balaroa, Petobo ve Jono Oge’de yaşanan büyük yıkımlara arazi zeminlerindeki sıvılaşmanın ve buna bağlı olarak yerin taşıma gücünü kaybetmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Muhabir: Mahmut Atanur