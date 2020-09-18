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Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.

Sefa Şahin   | 18.09.2020
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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