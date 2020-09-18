Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.
Ankara
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.