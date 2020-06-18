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Dünya

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Gözellik   | 18.06.2020
Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Opotiki'nin 684 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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