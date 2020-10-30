İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, çadır kurulacak alanları açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da çadır kurulacak yerleri açıkladı.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da çadır kurulacak yerleri açıkladı.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
- Sağlık Bakanı Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız depremden etkilendi
- [GALERİ] Deprem bölgesinden fotoğraflar
- AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık
- Bayraklı'da enkazdan 4 kişi yaralı çıkarıldı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
- Emniyet Genel Müdürlüğünden deprem paylaşımlarıyla ilgili uyarı
- Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi
- Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
- AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
- TJK İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı
- Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum, çadır kurulacak alanlar, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampüsu 200 çadır 1000+1000=2000 kişi."
Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.
TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığındaki İZBAN da ulaşımın bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.