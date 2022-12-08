Dolar
18.64
Euro
19.63
Altın
1,789.87
ETH/USDT
1,246.00
BTC/USDT
16,865.00
BIST 100
4,805.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya

İngiltere'den İran'daki Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez." dedi.

Zuhal Demirci   | 08.12.2022
İngiltere'den İran'daki Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla ilgili idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infazına tepki göstererek, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez." ifadesini kullandı.

Clevery, Twitter paylaşımında, İran'da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerle bağlantılı geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiğine ilişkin trajik haberlerden ötürü öfke duyduğunu dile getirdi.

Cleverly, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez. İngiltere her koşulda ölüm cezasına karşıdır." ifadelerine yer verdi.

İlk idam cezası infaz edildi

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Diyanetten kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam
Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusunun tedavisi devam ediyor

Benzer haberler

İngiltere'den İran'daki Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

İngiltere'den İran'daki Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

İngiltere'de restoran iflasları yüzde 60 arttı

İngiliz futbolcu Raheem Sterling yeniden Katar'a dönüyor

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran'da ölen gösterici sayısı 458’e yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran'da ölen gösterici sayısı 458’e yükseldi
İngiltere'de grev dalgası giderek büyüyor

İngiltere'de grev dalgası giderek büyüyor
İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet