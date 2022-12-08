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Dünya

Yunanistan'da bir gencin polis kurşunuyla ağır yaralanmasına ilişkin protestolar sürüyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, 16 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ağır yaralanmasının ardından çıkan olaylara ilişkin soğukkanlı olma çağrısında bulundu.

Derya Gülnaz Özcan   | 08.12.2022
Yunanistan'da bir gencin polis kurşunuyla ağır yaralanmasına ilişkin protestolar sürüyor

Atina

Haftalık olağan basın toplantısında konuşan İkonomu, 16 yaşındaki Kostas Frangulis'in 5 Aralık'ta Selanik'te polis kurşunuyla ağır yaralanmasına ilişkin olayın Yunan yargısı tarafından soruşturulduğunu belirterek, kamu düzenini bozan davranışlara müsamaha edilmeyeceğini ifade etti.

İkonomu, "Soğukkanlılık ve sağduyu rica ediyorum ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki kamu organlarına karşı kanun dışı, saldırgan davranışlara karşı en ufak hoşgörü gösterilmeyecektir." dedi.

Protestolara yoğun güvenlik önlemi

Frangulis'in ağır yaralanmasının ardından Selanik ve Başkent Atina'da çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nin batısında dün akşam protestocuların yolda kurdukları barikatları ateşe vermesi ve bir lastik mağazasının kimliği belirsiz kişilerce yakılmasının ardından polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Olay

Yunanistan'ın Selanik kentinde 5 Aralık'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü Kostas Frangulis, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki genç, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

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