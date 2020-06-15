İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı
İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.
Londra
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İngiltere’de 23 Mart’ta alınan tedbirler kapsamında kapatılan dükkanlar, hükümetin gevşeme adımları çerçevesinde bugün kapılarını müşterilerine açtı.
Sosyal mesafe kurallarına göre faaliyet gösteren ve müşteri sayısına tahdit getiren dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Ülkede bugün itibarıyla toplu taşımada ağzı ve burnu kapatma da zorunlu hale geldi. Kişisel korunma ekipmanı sıkıntısı çekilen İngiltere’de hükümet, halkı ev yapımı maskeleri kullanmaya teşvik ediyor.
Ülkede kafe ve restoranların açık hava alanlarının 4 Temmuz itibarıyla açılması öngörülüyordu ancak bazı restoran ve kafelerin bugünden itibaren fiili olarak bu alanlarda hizmet vermeye başladığı görüldü.
İngiltere’de salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre sadece temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanların açık kalmasına izin verilmişti.
Ülkede dünkü verilere göre Kovid-19 nedeniyle ölümler 41 bin 698’e, toplam vaka sayısı 295 bin 889’a çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.