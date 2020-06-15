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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.

İlyas Tayfun Salcı   | 15.06.2020
İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı Fotoğraf. İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere’de 23 Mart’ta alınan tedbirler kapsamında kapatılan dükkanlar, hükümetin gevşeme adımları çerçevesinde bugün kapılarını müşterilerine açtı.

Sosyal mesafe kurallarına göre faaliyet gösteren ve müşteri sayısına tahdit getiren dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede bugün itibarıyla toplu taşımada ağzı ve burnu kapatma da zorunlu hale geldi. Kişisel korunma ekipmanı sıkıntısı çekilen İngiltere’de hükümet, halkı ev yapımı maskeleri kullanmaya teşvik ediyor.

Ülkede kafe ve restoranların açık hava alanlarının 4 Temmuz itibarıyla açılması öngörülüyordu ancak bazı restoran ve kafelerin bugünden itibaren fiili olarak bu alanlarda hizmet vermeye başladığı görüldü.

İngiltere’de salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre sadece temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanların açık kalmasına izin verilmişti.

Ülkede dünkü verilere göre Kovid-19 nedeniyle ölümler 41 bin 698’e, toplam vaka sayısı 295 bin 889’a çıkmıştı.

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