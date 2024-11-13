Dolar
34.38
Euro
36.56
Altın
2,611.70
ETH/USDT
3,245.00
BTC/USDT
87,763.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de bir polis memuru "Hamas'a destek" iddiasıyla gözaltına alındı

İngiltere'de bir polis memuru, dijital ortamda Hamas'a destek verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
İngiltere'de bir polis memuru "Hamas'a destek" iddiasıyla gözaltına alındı

Londra

Gloucestershire Polisi, Güneybatı Terörle Mücadele Polisinin (CTPSW) gerçekleştirdiği bir operasyonla 30 yaşlarında bir polisin, Gloucester kentindeki bir evde gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, polisin Terörizm Yasası'nın 12'nci maddesine aykırı olarak Hamas'a destek vermek iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin Gloucestershire bölgesi dışında bir yerde gözaltında tutulduğu da açıklamada yer aldı.

Soruşturma kapsamında Gloucester kentindeki bir evde ve araçta arama yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Emniyet Müdür Yardımcısı Arman Mathieson'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Söz konusu polisin çevrimiçi eylemlerle Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine gözaltına alındığını belirten Mathieson, analiz için teknolojik ekipmanların arandığını kaydetti.

Mathieson, gözaltının etkili bir soruşturma için yapıldığını ifade ederek, şu noktada herhangi bir sonuca varmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Benzer haberler

İngiltere'de bir polis memuru "Hamas'a destek" iddiasıyla gözaltına alındı

İngiltere'de bir polis memuru "Hamas'a destek" iddiasıyla gözaltına alındı

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri "çocuk istismarına göz yumma" iddialarının ardından istifa etti

İngiltere'de STK'lerden, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı

Londra'da Yahudi öğrencilerden BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye destek

Londra'da Yahudi öğrencilerden BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye destek
Filistin yönetimi ve Hamas, İsrailli Bakan'ın, Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarına tepki gösterdi

Filistin yönetimi ve Hamas, İsrailli Bakan'ın, Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarına tepki gösterdi
Sky News, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı

Sky News, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet