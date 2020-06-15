İtalya'da kademeli normale dönüşte yeni aşamaya geçildi
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da bugünden itibaren sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı.
Roma
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında 10 Mart’ta başlayan sıkı karantina tedbirlerini kademeli şekilde gevşetmeyi sürdürüyor.
Başbakan Giuseppe Conte’nin 11 Haziran’da imzaladığı kararnameye göre, bölgesel ve yerel yönetimlerin izni doğrultusunda, bahis salonlarından, sağlıklı yaşam merkezi ve kaplıcalara kadar, sinema, tiyatro, konser salonları, sosyal kültür merkezleri ve çocuklar için yaz etüt çalışmalarının yapılabildiği yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete geçti.
"İkinci dalga korkusu görünmüyor"
Ülkede kongre ve fuar merkezleri ise 14 Temmuz’a kadar kapalı kalmaya devam edecek.
Radio Rai’ye konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de "Sonunda tekrar nefes almaya dönüyoruz. Durum daha iyiye gidiyor. Yeniden açıldıktan sonra dahi virüste ikinci dalga korkusu görünmüyor. Sosyal mesafeden el yıkamaya kadar tedbirlere uyulmalı, bununla birlikte gözlemlemeye de devam etmek gerekiyor." dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle 34 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da sıkı karantina tedbirlerini, ilk olarak 4 Mayıs'ta kısmen gevşetirken, 18 Mayıs'ta kapsamlı şekilde esnetilmiş, 3 Haziran'da da sınırlar AB ülkelerine açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.