Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,093.76
Altın
1,930.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
logo
Dünya

İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girmesinin ardından çok sayıda restoran ve perakende mağazası kepenk indirdi.

Gökhan Kurtaran   | 07.09.2020
İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

Londra

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaralarını sarabilmek için kamu harcamalarını artırsa da zor durumda olan perakende mağazaları teker teker kapanıyor.

Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.

İngiltere'de karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da mağazalarını yeniden açan şirketlerin büyük çoğunluğu şubelerinin bir kısmını kapatarak küçülmeye gitti.

Özellikle başkent Londra'da salgından korunmak için insanların evlerinden çalışması, kafe, restoran ve perakende mağazalarına olan talebi azaltıyor.

İngiliz perakende sektöründe Debanhams, Monsoon, Quiz, Victoria's Secret, Aldo, Johnsons Shoes, Antler, Oasis, Warehouse, Cath Kidston, Autonomy of Clothing, Lombok, Birghthouse, Laura Ashley, Hawkin's Bazaar, Ashbury Furniture ve Beales gibi çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmiş durumda.

İngiliz hükümetinden restoranlara 522 milyon sterlinlik destek 

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen ay, restoran ve kafelerin desteklenmesi ve tüketici talebinin artırılması için pazartesi, salı ve çarşamba günleri dışarıda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet tarafından desteklenmesi yönünde bir program başlatmıştı.

Son verilere göre, "Dışarıda Ye ve Yardım Et" adlı program kapsamında yaklaşık 100 milyon kez yemek yendi. İngiliz hükümeti ise program kapsamında restoranlara 522 milyon sterlinlik destek verdi.

Programın geçen ayın sonunda tamamlanmasıyla bu ayın başında itibaren restoran ve kafelerin nispeten boş olduğu, halkın indirimsiz yemeğe rağbet etmediği dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Acil Tıp Asistanı Doktor Tanrıkulu: Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş

Benzer haberler

İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu

İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu