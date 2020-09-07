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Dünya, Libya

Libya ordusu Trablus'un doğusunda Hafter milislerine ait bir helikopter ele geçirdi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir askeri helikopteri başkent Trablus'un doğusunda ele geçirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.09.2020
Libya ordusu Trablus'un doğusunda Hafter milislerine ait bir helikopter ele geçirdi

Trablus

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde Hafter milislerine ait bir helikopterin zorunlu iniş yaptıktan sonra ordu güçleri tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Dırah, pilotun ise inişten hemen sonra kaçtığını kaydetti.

Libya hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şu ana kadar zayiat yaşanmadığını aktardı. 

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