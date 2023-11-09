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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'e silah satan Fransız şirketin Londra'daki merkezi kırmızı boyayla protesto edildi

İngiltere'de Filistin destekçisi grup, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Fransız savunma ve güvenlik şirketi Thales'ın Londra'daki merkez binasının girişinde camları kırmızıya boyadı ve Filistin bayrağı açtı.

Zuhal Demirci  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İsrail'e silah satan Fransız şirketin Londra'daki merkezi kırmızı boyayla protesto edildi

Londra

"Palestine Action" adlı grubun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Grup, silah firması Thales'in Londra'daki ofislerini ablukaya alarak İsrail'in askeri tedarik zincirindeki ölümcül bir halkayı kesintiye uğrattı. (Ofisi) Filistin için kapatıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Grubun, X'ten paylaştığı görüntüde, iki protestocunun, şirketin Londra'daki merkez binasının camlarını kırmızıya boyadığı ve ellerinde kırmızı spreylerle binanın önüne yatarak girişe engel oldukları görüldü.

Protesto sırasında "Özgür Filistin" ve "Thales, saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atan göstericiler, binanın önünde zemine de Filistin bayrağı açtı.

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