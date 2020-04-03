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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

Hasan Esen   | 03.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

Greater London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi .

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