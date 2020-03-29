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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1228'e yükseldi

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 1228'e yükseldi.

Hasan Esen   | 29.03.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1228'e yükseldi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak 1228'e ulaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte1019'dan 1228'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 2 bin 433 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 127 bin 737 kişiye test yapıldı.

İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkedeki her haneye göndereceği mektupla, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirteceği açıklanmıştı. 

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

Geri adım atmıştı

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

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