Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi
Hollanda'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgınında 132 kişi yaşamını yitirdi.
Rotterdam
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 771'e çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında dün 639 olan ölü sayısı 132 artarak 771'e, 9 bin 762 olan vaka sayısı da 1104 artışla 10 bin 866'ya çıktı.
Son 24 saatte 529, şimdiye kadar ise 3 bin 483 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Günlük yaklaşık 100 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
4 yaş ve altı vaka sayısı 36
Vakaların 134'ünün çocuk olduğu ve bunların 35'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
Çocuklarda 4 yaş ve altında 36 vaka olduğu ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 81 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.