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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 28 bin 734'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e yükseldi.

Hasan Esen   | 04.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 28 bin 734'e yükseldi Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 28 bin 734'e yükseldi.

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