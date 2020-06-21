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Dünya

İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi

İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

İlyas Tayfun Salcı   | 21.06.2020
İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi Fotoğraf: Isabel Infantes /AA

Londra

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.

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