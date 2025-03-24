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Dünya

İngiltere'de bir koyunda ilk kuş gribi vakasına rastlandı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yer alan bir çiftlikteki koyunda ilk kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.

Zuhal Demirci  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İngiltere'de bir koyunda ilk kuş gribi vakasına rastlandı

Londra

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yorkshire'da tek bir koyunda görülen kuş gribi vakasının doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, enfekte koyunun, kapsamlı testlerin yapılabilmesi için itlaf edildiği kaydedildi.

Koyun sürüsünde daha ileri testlerin yapıldığı, ancak virüsün bulaştığı başka vakanın tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, tesislerde tek vakanın tespit edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu virüs ilk kez bir koyunda rapor edilmiş olsa da diğer ülkelerdeki çiftlik hayvanlarında kuş gribi ilk kez tespit edilmedi. Ülkenin çiftlik hayvanları nüfusu için artan risk olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) da kuş gribinin öncelikle kuşlarda görülen bir hastalık olduğunu ve genel halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu belirterek, ancak insanların buldukları ölü veya hasta yabani kuşlara dokunmamaları uyarısı yaptı.

Hayvan bakıcılarına kuş gribinin belirtilerine karşı tetikte olmaları uyarısı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Veterinerlik Yetkilisi Christine Middlemiss, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için sıkı biyogüvenlik önlemlerin uygulandığını bildirdi.

Middlemiss, buna karşın son salgınların ardından tüm hayvan bakıcılarına kuş gribinin klinik belirtilerine karşı tetikte olmaları uyarısında bulundu.

Çiftlik hayvanları için riskin düşük olduğuna dikkati çeken Middlemiss, ancak tüm hayvan sahiplerini titiz temizlik sağlamaya ve herhangi bir enfeksiyon belirtisini derhal bildirmeleri çağrısı yaptı.

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