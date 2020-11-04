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Dünya

İngiltere hizmet sektöründe son dört ayın en zayıf performansı

İngiltere’de hizmet sektörü üretimi ekim ayında son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gökhan Kurtaran   | 04.11.2020
İngiltere hizmet sektöründe son dört ayın en zayıf performansı

Londra

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 51,4 seviyesine gerileyerek son dört ayın en zayıf performansını gösterdi.

İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi eylül ayında 56,1 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, “Ekim ayındaki veriler bize, daha İngiltere’de ikinci karantina kararı açıklanmadan önce bile hizmet sektörünün duraklamaya yakın olduğunu gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

Moore, İngiltere’de devam eden sıkı kısıtlamaların özellikle konaklama sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta sonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin yarından itibaren dört haftalık karantinaya gireceğini, süpermarketler ve okullar haricinde tüm mağazaların, restoran ve pubların kapalı olacağını belirtmişti.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını hizmet sektörü oluşturuyor.

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