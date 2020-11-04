Azerbaycan ordusu saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait SU-25 uçağını düşürdü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü, Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısının 7 olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.
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