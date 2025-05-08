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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile varılan ticaret anlaşmasının tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, anlaşma kapsamında ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi

Londra

Starmer, Jaguar Land Rover'ın tesisinde, ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferans görüşmesinin ardından anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anlaşmayla, ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği yüzde 25 gümrük tarifesinin İngiltere için sıfıra indirileceğini belirten Starmer, ABD'nin İngiltere'den otomobil ithalatında uyguladığı yüzde 27,5 seviyesindeki tarifelerin de yıllık 100 bin araç için yüzde 10'a düşürüleceği bilgisini verdi.

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Starmer, bunun gümrük vergisinde "büyük ve önemli bir indirim" olduğunu ifade ederek, gelecekte otomobillere yönelik söz konusu kotanın artırılabilmesi için alan olduğunu söyledi.

Anlaşmanın İngiltere'deki işletmeleri ve istihdam edilen binlerce kişiyi koruyacağını dile getiren Starmer, "Tarihi bir ekonomik refah anlaşmasının temelleri üzerinde mutabık kaldığımızı açıklamaktan gerçekten memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma, gelecek için inanılmaz bir platform oluşturacak." dedi.

Starmer, "tarifelerle ilgili daha ileri gitmek istediklerini", ancak bu anlaşmayı şu anda hayata geçirmenin önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinde "standartlar konusunda kırmızı çizgileri" olduğunu dile getiren Starmer, bu standartlara sadık kaldıklarını bildirdi.

Starmer, Trump'ın anlaşmaya sadık kalacağına güvenip güvenmediği sorusuna, "Başkan ve ben birbirimize saygı duyuyoruz ve bu süreç boyunca birbirimize güvendik. Her birimiz, kendi ülkelerimiz için en iyi anlaşmayı elde etmek üzere müzakere ekiplerimizi görevlendirdik." cevabını verdi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, anlaşma kapsamında, ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeler çerçevesinde 2 Nisan'da açıkladığı ve asgari oran olan yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulanmaya devam edilecek.

İngiltere'nin ABD'ye otomobil ihracatı lüks markalardan oluşuyor

İngiltere'den ABD'ye yapılan otomobil ihracatında ağırlıklı olarak Bentley, Jaguar Land Rover ve Aston Martin başta olmak üzere lüks markalar yer alıyor.

ABD, Avrupa Birliği'nin ardından İngiltere'nin en büyük ikinci otomobil ihracat destinasyonu olarak öne çıkıyor. İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, İngiltere, ABD'ye geçen yıl değeri 7,5 milyar sterlini aşan 100 binin üzerinde otomobil ihraç etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ile ABD arasında varılan anlaşmanın, "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtmişti.

Ancak uzmanlar, anlaşmanın Trump'ın ifade ettiği kadar kapsayıcı olmadığını kaydediyor.

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