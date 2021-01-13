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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin çok büyük risk altında olduğunu söyledi.

Hasan Esen   | 13.01.2021
İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Johnson, parlamento komitesinde yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğunu ifade etti.

Personelin üzerlerinde "muazzam" bir baskı hissettiğini vurgulayan Johnson, "Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin ne zaman aşılacağını sorarsanız, bu konuda bir öngörüde bulunamam ama şunu söyleyebilirim; yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında ve NHS üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da mevcut karantinaya devam etmek." dedi.

Rekor can kaybı

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1564 kişinin hayatını kaybetmesiyle "ülkede bugüne kadar günlük en yüksek can kaybı" sayısı kaydedildi.

İngiltere, 84 bin 767 can kaybıyla "Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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