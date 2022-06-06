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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.

Zuhal Demirci, Hasan Esen   | 06.06.2022
İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından TSİ 20.00-22.00'de yapılan parti içi güven oylamasından zaferle çıktı.

Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı.

Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

Johnson istifa baskısı altındaydı

Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

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