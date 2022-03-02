Dolar
14.07
Euro
15.62
Altın
1,927.75
ETH/USDT
2,972.80
BTC/USDT
43,855.00
BIST 100
1,992.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e maksimum baskı uygulanması için "yaptırımların daha da genişletilmesi gerektiği" konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

Zuhal Demirci   | 02.03.2022
İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Johnson'ın, Ukrayna'ya yönelik menfur saldırıları kınamak için bu sabah Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Johnson'ın görüşmede, Zelenskiy'e İngiltere'nin bugün öğleden sonra New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Rusya'nın en güçlü şekilde kınanmasını sağlamak için BM Genel Kurulu üyelerini bir araya getirdiğini söylediğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya yönelik saldırılara duyduğu nefreti paylaşan Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna halkını ve direnişini desteklemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi. Zelenskiy, İngiltere'nin savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamadaki desteği ve liderliği için Johnson'a teşekkür etti ve Rus güçlerini durdurmanın hayati olduğunu belirtti. Her iki lider de ilerleyen günlerde Putin'e maksimum baskı uygulamak için yaptırımların genişletilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Benzer haberler

Almanya, Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alacak

Almanya, Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alacak

BM 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

SNHR Müdürü Abdülgani: Batı'nın Suriye ve Ukrayna'daki tutumu çifte standarttır

İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü
Uluslararası Af Örgütü: Rusya-Ukrayna savaşı "insan hakları felaketi"

Uluslararası Af Örgütü: Rusya-Ukrayna savaşı "insan hakları felaketi"
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı