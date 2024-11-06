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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Kuzey askeri grupların birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri, enerji ve yakıt tesisleri ile Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" tipi savaş uçağının vurulduğu aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 298 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 63 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 368 obüs ve havan topu ile 28 bin 10 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

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