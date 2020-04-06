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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson hastanede gözlem altında kalacak

Yeni tip koronavirüs kaptıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir süre gözlem altında kalacağı ve görevine devam edeceği bildirildi. İngiliz basını, Johnson'ın öksürük ve ateş gibi belirtilerin devam ettiğini yazdı.

Hasan Esen   | 06.04.2020
İngiltere Başbakanı Johnson hastanede gözlem altında kalacak Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.

Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiği ve bir süre daha gözlem altında kalacağı kaydedilen açıklamada, Başbakan'ın bu sırada görevini sürdüreceği de açıklandı.

Başbakanlık, Johnson'ın ambulansla değil özel otomobille hastaneye gittiğini ve durumunun acil olmadığını da bildirdi.

"Rutin testler için hastaneye gittim"

55 yaşındaki Johnson da sosyal medya hesabından, "Dün gece, doktorumun tavsiyesi üzerine, hala koronavirüs semptomları göstermem nedeniyle bazı rutin testler için hastaneye gittim. Bu virüsle mücadele etmek ve herkesi güvende tutmak için çalışırken, moralim yerinde ve ekibimle de iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.

Oksijen tedavisi uygulandığı iddia edildi

İngiliz basını ise Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı. Haberlerde, Başbakan'da halen öksürük ve ateş görüldüğü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediği de ifade edildi.

Görüntüsü dikkati çekmişti

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

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