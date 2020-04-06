Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı
Bağcılar Kaymakamlığından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre ilçede 4 binada karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
İstanbul
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Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme paylaşılarak, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.