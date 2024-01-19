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Dünya

İklim değişikliği 2050'ye kadar Alpler'deki buzulların yüzde 46'sını eritebilir

İklim değişikliği nedeniyle Alp Dağları'ndaki buz hacminde 2050'ye kadar yüzde 34 ila 46 oranında azalma yaşanabileceği bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İklim değişikliği 2050'ye kadar Alpler'deki buzulların yüzde 46'sını eritebilir

Cenevre

İsviçre'nin Lozan Üniversitesi ve Fransa'nın Grenoble Üniversitesi tarafından Alp Dağları'ndaki buz hacminin geleceğine ilişkin araştırma yayımlandı.

Araştırmaya göre, küresel sıcaklıklarda artışın duracağı en iyimser senaryoda Avrupa Alpler'indeki buzun, en az yüzde 34'ü 2050'ye kadar yok olabilir.

Bir diğer tahmine göre ise son 20 yıldaki buzul erime eğiliminin devam etmesi halinde 2050'ye kadar buzul hacminin yaklaşık 46'sı eriyebilir.

Son 10 yılın verilerine dayandırıldığında ise bu oran yüzde 65'e çıkabilir.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Lozan Üniversitesi öğretim üyesi Samuel Cook, buzullarla ilgili mevcut durumun daha kötü olmasının muhtemel olduğuna işaret etti.

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