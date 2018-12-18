Şanlıurfa'da kaybolan çocuk donmak üzereyken bulundu

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk, donmak üzereyken bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hamurkesen Mahallesi'nde markete giden Cevat G'nin otomobilde bıraktığı oğlu İ.H.G. (5), araçtan inerek kayboldu.

Cevat G, geri döndüğünde araçta oğlunu bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, çocuğu yaklaşık 8 saat sonra, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Akziyaret Mahallesi'ndeki bir tepede donmak üzereyken buldu.

Bir ağacın altına sığınan çocuk, jandarma ekipleri tarafından battaniyeye sarılarak Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Fatih Aslan