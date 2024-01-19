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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız devam ediyor

İsrail'in havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız devam ediyor

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Derviş ailesine ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda 5 kişi öldürüldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Emel Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi yaptığı açıklamada güneydeki Devvar Ebu Mazin bölgesinde çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirerek saldırılar devam ettiği için ölü ve yaralılara ulaşamadıklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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