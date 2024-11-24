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Dünya

IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak 20 Ekim’de gerçekleşen milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı.

Bekir Aydoğan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı

Erbil

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin 30 Ekim’de açıklanan nihai sonuçlarının onaylandığı duyuruldu.

Sonuçların onaylanmasının ardından IKBY Başkanlığının, Meclisin ilk oturum tarihini belirlemesi bekleniyor.

IKBY Meclisinin ilk oturumuna da en yaşlı milletvekili başkanlık edecek.

Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin hükümet kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.

Katılım oranı yüzde 72,6 olarak açıklanan seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli Mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.

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