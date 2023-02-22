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Dünya

Nijerya, genel seçimlerle yeni bir sınava hazırlanıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yaklaşan Devlet Başkanlığı ve eyalet valiliği seçimleri için siyasi partiler ve liderlerin seçim kampanyaları sona erdi.

Adam Abu-bashal   | 22.02.2023
Nijerya, genel seçimlerle yeni bir sınava hazırlanıyor

Abuja

Devlet Başkanlığı, Senato, Temsilciler Meclisi, eyalet valiliği ve temsilciliği için yarışan adayların yaklaşık 4 aydır süren seçim kampanyaları tamamlandı.

Nijerya'da 16 yıl süren askeri yönetimin ardından 1999'da sivil yönetime geçilerek ilk devlet başkanlığı seçimi düzenlendi. Ülkede bu sene 7. kez devlet başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip ve 93,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijerya'da, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinde kurulan 176 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

Seçmenler, devlet başkanının yanında 109 Senato ve 360 Temsilciler Meclisi üyesini 25 Şubat'ta belirleyecek. İki hafta sonra 11 Mart'ta da 36 eyaletin 28'inde vali ve eyalet meclis üyeleri seçimi yapılacak.

Ülkedeki siyasi yapı

Nijerya'da yasama organı, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Temsilciler Meclisinde bulunan 360 koltuğu doldurmak için aday gösterilenler, 4 yıllık görev dönemi için seçiliyor.

Ülkenin devlet başkanı doğrudan halk tarafından 4 yıl için belirlenirken, bu kişi en fazla iki dönem (8 yıl) görev yapabiliyor.

Nijerya'da halk tarafından seçilen senatörlerde görev süresi sınırı bulunmuyor.

Oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor

Devlet Başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir aday istenilen oy oranına ulaşamadığı takdirde en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak.

Nijerya'daki seçimlerde şimdiye kadar ikinci tura kalınmadı.

İkinci tura kalınması halinde seçim komisyonu tarafından yeni seçim tarihi belirlenecek.

Devlet Başkanlığı seçimlerinde 18 aday yarışacak

Ülkede, 2015 ve 2019'daki Devlet Başkanlığı seçiminde göreve gelen mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin anayasa gereği iki dönem görev süresinin tamamlanmasıyla bu koltuğa oturmak için 18 aday yarışacak.

Nijerya'da 25 Şubat'taki seçimlerde Devlet Başkanlığı yarışında adaylardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi, medyada ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Seçimde, APC adayı Tinubu ile PDP adayı Abubakar favori gösterilirken, LP adayı Obi ise "dengeleri değiştirecek" aday olarak görülüyor.

Seçime doğru ülkedeki artan sorunlar

Nijerya'nın uzun zamandır karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları devam ederken, seçim kampanyalarında da cezaevleri ve seçim komisyonu ofislerine yönelik saldırılar da arttı.

Ülkede, basılan yeni banknotların piyasada olmaması ve yakıt sıkıntıları da halkın öfkesini artırıyor.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, güvenlik sorunları nedeniyle seçimlerin ertelenmeyeceğini ancak ülkede devam eden yakıt kıtlığından duyduğu endişeyi dile getirdi. Yakubu, seçim sırasında yaklaşık 100 bin aracın ve 4 bin teknenin faaliyet göstereceğini, ülkede yakıt kıtlığı devam ettiği sürece seçimlerin tehlikede olabileceğini kaydetti.

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