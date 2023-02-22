Dolar
18.88
Euro
20.06
Altın
1,836.69
ETH/USDT
1,637.30
BTC/USDT
24,097.00
BIST 100
5,100.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) devam ettirmesinin Batılı ülkelere bağlı olduğunu belirtti.

Emre Gürkan Abay   | 22.02.2023
Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya almasını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın Yeni START'a yönelik kararına verdiği ilk tepkinin müzakereler için "umut verici" olmadığına işaret eden Peskov, "Öte yandan, zamanla koşullar değişebiliyor. Rusya'nın silah kontrolü konuları da dahil olmak üzere güvenliğini sağlamak için her şeyi yapması ve rakiplerimizin normal bir müzakere için olgunlaşmasını beklerken sabırlı bir yaklaşım sürdürmemiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, müzakerelere yönelik şartların değişmesi halinde Yeni START'ı devam ettirebileceğini anlatan Peskov, "Her şey Batı'nın yaklaşımına bağlı olacak. Endişelerimizi dikkate almaya yönelik irade ortaya koyarlarsa durum değişecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komiseri Varhelyi: Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor
Diyarbakır'da tespit yapılan 606 tescilli yapıdan 4'ü ağır, 30'u ise orta hasarlı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı

Benzer haberler

Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Rusya: Nükleer silahlarla kendimizi savunma hakkımız var

Fransa, Rusya'nın Yeni START'tan çekilme kararını esefle karşıladı

Ukraynalı keskin nişancıların elleri sürekli tetikte

Ukraynalı keskin nişancıların elleri sürekli tetikte
START antlaşmaları Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde

START antlaşmaları Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Ukrayna, Rusya'nın Yeni START kararına karşı uluslararası toplumdan "kararlı yanıt vermesini" istedi

Ukrayna, Rusya'nın Yeni START kararına karşı uluslararası toplumdan "kararlı yanıt vermesini" istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet