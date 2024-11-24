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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinden bu yana El Halil, Cenin, Nablus, Tulkerim, Eriha kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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