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Dünya

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara ziyaretinde ekonomik ve güvenlik konuları ile bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Bekir Aydoğan  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var"

Erbil

Barzani, IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimleri için Erbil'de oyunu kullandıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi ve seçmenlerin oylarını kullanması temennisinde bulunan Barzani, seçim sonrası tüm siyasi tarafların yeni hükümetin kurulması süreci için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, 16 Ekim Çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Ziyarette IKBY ve Irak'ın Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ekonomik, güvenlik ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirten Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

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