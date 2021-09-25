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Dünya

İHH, Afganistan'da 2 hastaneye gıda yardımı ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'a yardım kampanyası kapsamında Kabil'deki 2 hastaneye gıda yardımını ulaştırdı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 25.09.2021
İHH, Afganistan'da 2 hastaneye gıda yardımı ulaştırdı Fotoğraf: Mustafa Melih Ahıshalı - Anadolu Ajansı

Kabil

İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklmada, başkent Kabil'deki Cumhuriyet ve Rabia Belhi hastanelerine yapılan yardım hakkında bilgi verdi.

Kılıç, "Haftalar önce birçok hastaneyi ziyaret edip buradaki ihtiyaçlarla alakalı tespitler gerçekleştirdik. Buradaki hastanelerde durum çok kritik. Gıda, ilaç ve medikal malzemeler alanında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyalar." dedi.

Aciliyeti sebebiyle adı geçen hastanelere aralarında pirinç, barbunya, nohut, sıvı yağ, şeker, tuz, patates, soğan, süt tozu, salça ve yumurta gibi gıda maddelerinin teslim edildiğini dile getiren Kılıç, "Cumhuriyet Hastanesine gıda yardımımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Rabia Belhi Kadın Doğum Hastanesi'ne de bugün erzak ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kabil'deki ve Afganistan genelindeki hastanelerin bu zamana kadar uluslararası yardımlarla ayakta durduğuna işaret eden Kılıç, Afganistan fonlarının dondurulması nedeniyle ülkedeki birçok hastanenin çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kılıç, "Bundan sonra da bu hastaneleri yalnız bırakmayacağız. İlaç ve medikal yardım konusunda da tespit ve planlamalarımızı yaptık. Bu planlama ışığında diğer ihtiyaçları da karşılamaya çalışacağız." dedi.

Cumhuriyet Hastanesi ve Rabia Belhi Hastanesi yöneticileri yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkürlerini iletti.

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